Карманный парк откроют возле детской поликлиники в Сочи

Создание прогулочной зоны у детской поликлиники в микрорайоне Лазаревское планируют завершить в марте.

Об этом 12 января сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский. Он рассказал, что инициатива исходила от жителей микрорайона и администрация Сочи учла все их пожелания.

«У детской поликлиники скоро появится еще один карманный парк. Инициатива исходила от жителей. Учли все их пожелания. Уже к весне обустроим здесь прогулочную зону. Будет и игровой комплекс для малышей. Поставил задачу обеспечить качественное водоотведение. Строители уже монтируют ливневку», — написал Копайгородский в Telegram.

Также в прогулочной зоне планируют установить парковую мебель, световые конструкции и выполнить озеленение.

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