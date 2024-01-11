Мэр Краснодара анонсировал начало благоустройства сквера памяти Героев-танкистов

Зеленую зону приведут в порядок согласно нацпроекту «Жилье и городская среда».

Глава Краснодара Евгений Наумов рассказал, что уже скоро специалисты приступят к работам в сквере памяти Героев-танкистов. Это поддержали местные жители в ходе голосования по выбору зеленых зон для благоустройства.

«Краснодар — территория парков и скверов. Только на сегодняшний день у нас около 320 га наименованных озелененных территорий», — написал Наумов в Telegram.

По его словам, также в порядок приведут территорию сквера имени Гатова. Там появятся новые зоны для отдыха, пешеходные дорожки, детские и спортивные площадки. Кроме того, для безопасности и комфорта краснодарцев продолжается работа по улучшению существующих и установке новых сетей уличного освещения.

«Не останавливается модернизация всех коммунальных сетей, среди которых есть те, которые устарели, а есть и со слишком большой нагрузкой. Все проекты разработаны у основных городских ресурсоснабжающих организаций и под контролем ДГХ», — сообщил глава Краснодара.

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