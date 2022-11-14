В Сочи все 83 городские котельные работают в штатном режиме

Фото пресс-службы администрации Сочи

Об этом стало известно в ходе совещания, которой провел глава Сочи Алексей Копайгородский с руководителями предприятий системы жизнеобеспечения города.

На встрече обсудили выполнение решений антитеррористической комиссии, заседание которой прошло на прошлой неделе. На всех объектах актуализировали паспорта безопасности. Ввели дополнительный контроль пропускного режима. Проверили кнопки тревожной сигнализации, они выведены на пульт охраны Росгвардии.

«Все 83 котельные «Сочитеплоэнерго» планово вошли в отопительный сезон. «Сочигоргаз» подготовил к зиме более 1 тыс. км сетей. Ключевые объекты «Водоканала» обеспечены резервными источниками электроэнергии. Для энергоснабжения социально значимых объектов в случае необходимости задействуют 160 единиц спецтехники и 23 передвижных дизель-генераторных установки. Для оперативного реагирования на каждом предприятии составили список ответственных и график работы аварийных бригад», — написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

Мэр Сочи поручил городским коммунальным службам усилить контроль за работой всех систем и отметил, что свет, вода, тепло и газ в домах местных жителей, а также в школах, детсадах и больницах должны быть стабильно.

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