В Краснодаре отоплением обеспечили свыше 4,5 тыс. многоэтажек

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

По состоянию на 7 ноября в краевой столице теплом обеспечили все многоквартирные жилые дома с центральным отоплением. Это 4 тыс. 573 многоэтажки.

Сообщается, что работают все 292 городские котельные. Кроме того, отопление дали во все 379 соцобъекта. Это медучреждения, детсады и школы.

«Несмотря на то, что отопительный сезон в Краснодаре уже идет, достаточно много вопросов поступает и в письменном виде, и через интернет. Необходимо оперативно реагировать на каждое обращение. Помогать краснодарцам решать вопросы, с которыми они обращаются», — сказал и. о. главы города Максим Слюсарев.

Директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый сообщил, что с начала сезона в ЕДДС Краснодара поступили сообщения о недопоставках тепла по 164 адресам. В настоящее время 150 заявок отработали. В работе 14 обращений.

В краевой столице работают горячие линии по вопросам отопления, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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