В Кореновском районе все детсады и школы обеспечили теплом
В Кореновском районе отопление из-за задолженностей не могли подключить в 13 школах и 6 детских садах. В настоящее время соцобъекты обеспечены теплом.
Об этом сообщили на совещании в министерстве ТЭК и ЖКХ края. В мероприятии приняли участие представители краевого ведомства, ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар», ресурсоснабжающей организации ОАО «Теплосервис», главы Кореновска и Кореновского района.
«Сегодня почти все социальные объекты уже отапливают во всех муниципалитетах края. Наиболее сложная ситуация сложилась в Кореновском районе. Здесь 6 детских садов и 13 школ не обеспечивали теплоснабжением по причине задолженности компании «Теплосервис» перед «Газпромом». Долг — 20 млн рублей, из которых 8 млн рублей в судебных разбирательствах», — сказал глава управления инженерной инфраструктуры ТЭК и ЖКХ министерства Вячеслав Шапошник.
Во время подготовки к отопительному сезону вопрос пуска газа на все объекты и многоэтажки района урегулировали. Но позже ресурсоснабжающая организация нарушила договоренности.
На совещании пришли к соглашению, что «Теплосервис» полностью погасит задолженность до конца декабря. Утром 3 ноября отопление подали во все детсады и 12 школ. Еще одну школу обеспечат теплом до конца дня, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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