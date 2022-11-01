Куда жаловаться на проблемы с отоплением в Краснодаре

Фото pixabay.com

В краевом центре работают горячие линии по вопросам отопления. Жители могут задать вопросы, обратиться с проблемой холодных батарей или высказать пожелания.

Горячие линии для жителей Краснодара доступны по следующим номерам:

— управление по жилищным вопросам: 8(861)218-92-70, 8(861)218-92-04;

— департамент городского хозяйства и ТЭК: 8(861)259-61-48, 8(861)255-02-46, 8(861)251-70-93;

— отдел МКУ «Горжилхоз» в Прикубанском округе: 8(861)255-54-18;

— отдел МКУ «Горжилхоз» в Карасунском округе: 8(861)231-09-40;

— отдел МКУ «Горжилхоз» в Центральном округе: 8(861)231-35-41;

— отдел МКУ «Горжилхоз» в Западном округе: 8(861)253-45-56.

Также направить обращение можно онлайн через платформу обратной связи на сайте администрации Краснодара. Для этого нужно быть зарегистрированным на портале «Госуслуги».

Читайте также: в детсаду Кореновского района не включили отопление из-за долгов ресурсоснабжающей организации.