Куда жаловаться на проблемы с отоплением в Краснодаре
В краевом центре работают горячие линии по вопросам отопления. Жители могут задать вопросы, обратиться с проблемой холодных батарей или высказать пожелания.
Горячие линии для жителей Краснодара доступны по следующим номерам:
— управление по жилищным вопросам: 8(861)218-92-70, 8(861)218-92-04;
— департамент городского хозяйства и ТЭК: 8(861)259-61-48, 8(861)255-02-46, 8(861)251-70-93;
— отдел МКУ «Горжилхоз» в Прикубанском округе: 8(861)255-54-18;
— отдел МКУ «Горжилхоз» в Карасунском округе: 8(861)231-09-40;
— отдел МКУ «Горжилхоз» в Центральном округе: 8(861)231-35-41;
— отдел МКУ «Горжилхоз» в Западном округе: 8(861)253-45-56.
Также направить обращение можно онлайн через платформу обратной связи на сайте администрации Краснодара. Для этого нужно быть зарегистрированным на портале «Госуслуги».
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