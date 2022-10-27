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В детсаду Кореновского района не включили отопление из-за долгов ресурсоснабжающей организации

Общество
27.10.2022 17:22
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-detsadu-korenovskogo-rajona-ne-vklyuchili-otoplenie-iz-za-dolgov-resursosnabzhayushhej-organizatsii
В детсаду Кореновского района не включили отопление из-за долгов ресурсоснабжающей организации
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Речь идет о детском саде № 25 станицы Журавской Кореновского района.

По данным администрации района, детский сад обслуживает ресурсоснабжающая организация «Теплосервис». У нее есть задолженность перед поставщиком ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар». Сейчас решается вопрос с пуском газа на котельную образовательного учреждения. Работа находится под контролем главы района.

Для того чтобы в группах не было холодно, сейчас в них включают кондиционеры на обогрев. Температура в помещениях составляет не менее +21 °С, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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