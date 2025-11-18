В Сочи впервые за четверть века открылся новый санаторий — «Кристалл»

Теперь «Кристалл» — современный медицинский центр, где собраны более 90 специалистов, включая врачей узких направлений.

Учреждение оборудовано по последнему слову техники: здесь работают отделения водолечения, криотерапии и высокоточной диагностики. Для главной здравницы страны это шаг вперед, укрепляющий ее статус как ведущего оздоровительного региона.

Заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Инна Петухова подчеркнула масштаб события: за 25 лет в регионе не появлялось ни одного нового санатория, и запуск «Кристалла» стал по-настоящему долгожданным.

Особое внимание привлекает зимний сад — настоящий оазис с экзотическими растениями, который стал визитной карточкой комплекса. Проект реализован благодаря совместной работе краевых и городских властей и инвесторов, что вписывается в стратегию развития современного курорта федерального уровня.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», девятиэтажный санаторий «Кристалл» расположен на улице Ялтинской в Хостинском районе Сочи.

