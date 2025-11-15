Первый за 25 лет санаторий открылся в Сочи

Девятиэтажный санаторий «Кристалл» расположен на улице Ялтинской в Хостинском районе курорта.

Здание построили за три года. В нем открыто более 350 номеров площадью от 24 до 65 кв. м. На территории санатория открыт медицинский центр площадью свыше 5 тыс. кв. м, в котором работают более 90 специалистов. Здравницу осмотрел глава города Андрей Прошунин.

«Санаторий «Кристалл» — первая новая здравница в Сочи за последние четверть века. Это возвращение к нашим истокам, в те времена, когда Сочи строился как всесоюзный бальнеокурорт, куда приезжали люди со всей страны, чтобы поправить здоровье с помощью целебной силы минеральных вод и грязей. Реализация этого знакового проекта — наш общий успех и уверенный шаг вперед в развитии курорта», — отметил мэр.

Он добавил, что открытие «Кристалла» стало результатом совместной работы властей и инвесторов. Его построили в рамках инвестпроекта при поддержке администрации края.

Медицинский центр «Кристалла» оснащен 80 специализированными кабинетами, укомплектованными передовым технологическим оборудованием для проведения процедур грязе- и водолечения, криотерапии. В состав акватермального комплекса входит 25-метровый бассейн с подогревом, архитектура которого включает крытую и открытую части, а также зону саун и хаммама.

Ключевым элементом интерьера является просторный атриум площадью свыше 300 кв. м, где размещена ботаническая коллекция. Ее центральным экспонатом выступают редкие древовидные папоротники диксонии возрастом около ста лет и высотой до трех метров. Данный вид флоры, характерный для крупнейших национальных ботанических садов, является уникальным для региона Сочи. Всего в зимнем саду представлено 20 видов экзотических растений, включая фикусы, гибискусы, пальмы, орхидеи и лианы, которые будут формировать вертикальное озеленение, поднимаясь на несколько этажей. Для поддержания оптимальных условий жизнеобеспечения экзотов здесь создан специальный микроклимат при помощи систем капельного полива и искусственного туманообразования.

Ландшафтно-архитектурная концепция здравницы построена на принципах зонирования и включает три климатические области: тропики в атриуме, субтропики на открытой террасе с панорамой на море и средиземноморский ландшафт на прилегающей территории. В ходе благоустройства сохранили многолетние вечнозеленые кедры и высадили молодые сосны. Общий объем инвестиций в реализацию проекта превысил 12 млрд рублей.

Сейчас администрация курорта сопровождает 60 инвестиционных инициатив с горизонтом планирования до 2033 года, из которых 44 проекта относятся к санаторно-курортному и туристическому секторам, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», рядом расположен санаторий «Волна», который не работал более 10 лет. Сейчас тот же инвестор завершает работы по реконструкции здравницы.

