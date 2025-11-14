Новый санаторий в Сочи примет первых гостей 15 ноября

Санаторий «Кристалл» — первая здравница, которую построили на курорте за последние 25 лет. В проект инвестировали свыше 12 млрд рублей.

Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что санаторий уже готовится к открытию. Соглашение о строительстве было подписано четыре года назад на Петербургском международном экономическом форуме.

«Новый санаторий предлагает порядка 350 номеров и современный медцентр с передовыми оздоровительными программами», — отметил глава края.

Также рядом расположен санаторий «Волна», который не работал более 10 лет. Сейчас тот же инвестор завершает работы по реконструкции здравницы.

«Сегодня для нас важно поддерживать такие инвестпроекты, которые способствуют развитию санаторно-курортной отрасли и укрепляют экономику края», — написал Кондратьев в Telegram.

Санаторий «Кристалл» примет первых гостей 15 ноября. В здравнице будут применять ультрасовременные передовые медицинские технологии вместе с вековыми традициями бальнеологического курорта. Для пациентов будут работать бассейн, медцентр, ресторан, инфракрасные сауны и многое другое.

В санатории откроют просторный атриум с зимним садом под стеклянным куполом. Здесь высадили 100-летние древовидные папоротники диксонии, их высота — 3 м. Всего в зимнем саду — 20 видов тропических растений. Вокруг здания сохранили 60-летние вечнозеленые кедры, а также высадили молодые сосны, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

