В Сочи впервые за 38 лет реконструируют сквер «Старый город»
Этот сквер в 1984 году создал известный ландшафтный дизайнер Сергей Венчагов.
На территории зеленой зоны отремонтируют тропинки, подпорные стены и каменные кладки вокруг цветников. Также очистят пруд, создадут новую композицию из растений, обустроят ландшафт из каменных глыб и места для отдыха.
«Наша главная задача — оставить его в естественном, первоначальном виде. Впоследствии сквер получит статус особо охраняемой природной территории местного значения и, уверен, станет одним из популярных мест экскурсионного показа», — сказал директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи Ростислав Гончаров.
Работы планируют завершить до конца 2022 года, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.
Читайте также: в Туапсинском районе завершают благоустройство сквера в Небуге.
- Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
- Путин поручил рассмотреть вопрос о строительстве дороги между Красной Поляной и Архызом
- Альтернативный маршрут в Крым: востребован ли новый путь и насколько он безопасен
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- В Краснодаре пьяный мужчина устроил дебош в травмпункте, пытаясь пройти без очереди
- Перед матчем ФК «Сочи» со «Спартаком» на стадионе «Фишт» выступит «Дискотека Авария»