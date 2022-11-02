В Сочи впервые за 38 лет реконструируют сквер «Старый город»

Фото пресс-службы администрации Сочи

Этот сквер в 1984 году создал известный ландшафтный дизайнер Сергей Венчагов.

На территории зеленой зоны отремонтируют тропинки, подпорные стены и каменные кладки вокруг цветников. Также очистят пруд, создадут новую композицию из растений, обустроят ландшафт из каменных глыб и места для отдыха.

«Наша главная задача — оставить его в естественном, первоначальном виде. Впоследствии сквер получит статус особо охраняемой природной территории местного значения и, уверен, станет одним из популярных мест экскурсионного показа», — сказал директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи Ростислав Гончаров.

Работы планируют завершить до конца 2022 года, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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