В Сочи впервые за 10 лет повторно зацвели каштаны

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В городах Черноморского побережья Краснодарского края в октябре повторно зацвели каштаны. Сообщается, что «вторую весну» устроили деревья Геленджика и Сочи.

В Сочи подобное явление не наблюдалось уже 10 лет. По мнению специалистов Сочинского национального парка, причиной стали ливни после засушливого августа, сообщает РИА «Новости».

А климатические часы геленджикских каштанов могли сбить резкое похолодание и последовавшее за ним «весеннее» тепло.

Биолог ботанического сада Кубанского университета Анастасия Грибкова сообщила, что осеннее цветение время от времени наблюдается у каштанов, растущих в городе.

«Иногда цветы на каштанах появляются и осенью. Правда на тех деревьях, которые растут в городе. Температура воздуха выше, чем в лесу, а значит, и влажность ниже. Возможно это и способствует вторичной вегетации», — цитирует биолога газета «Прибой».

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