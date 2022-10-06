Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Сочи впервые за 10 лет повторно зацвели каштаны

Общество
06.10.2022 13:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-vpervye-za-10-let-povtorno-zatsveli-kashtany
В Сочи впервые за 10 лет повторно зацвели каштаны
Фото vk.com/gelpriboy

В городах Черноморского побережья Краснодарского края в октябре повторно зацвели каштаны. Сообщается, что «вторую весну» устроили деревья Геленджика и Сочи.

В Сочи подобное явление не наблюдалось уже 10 лет. По мнению специалистов Сочинского национального парка, причиной стали ливни после засушливого августа, сообщает РИА «Новости».

А климатические часы геленджикских каштанов могли сбить резкое похолодание и последовавшее за ним «весеннее» тепло.

Биолог ботанического сада Кубанского университета Анастасия Грибкова сообщила, что осеннее цветение время от времени наблюдается у каштанов, растущих в городе.

«Иногда цветы на каштанах появляются и осенью. Правда на тех деревьях, которые растут в городе. Температура воздуха выше, чем в лесу, а значит, и влажность ниже. Возможно это и способствует вторичной вегетации», — цитирует биолога газета «Прибой».

Читайте также: специалисты парка «Южные культуры» заставили размножаться редкую магнолию Карпуна.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Очень странные шары: в лесах Сочи жители обнаружили огромные металлические сферы
Очень странные шары: в лесах Сочи жители обнаружили огромные металлические сферы
В Краснодарском крае отменили проверку систем оповещения, запланированную на 5 октября
В Краснодарском крае отменили проверку систем оповещения, запланированную на 5 октября
На Кубани утвердили порядок назначения выплаты в 100 тыс. рублей мобилизованным
На Кубани утвердили порядок назначения выплаты в 100 тыс. рублей мобилизованным
Путин предоставил отсрочку от мобилизации аспирантам, ординаторам и студентам-вечерникам
Путин предоставил отсрочку от мобилизации аспирантам, ординаторам и студентам-вечерникам
В Сочи трое обнальщиков за два года сняли около 30 млн рублей
В Сочи трое обнальщиков за два года сняли около 30 млн рублей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. С чего начинается Родина или кто расскажет детям мобилизованных, что их отцы — герои?
  2. Металлические сферы в лесах Сочи: абстрактная скульптура или НЛО?
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. В Сочи в ДТП с тремя машинами погиб пешеход
  5. Курс на запад: о новых трамвайных линиях Краснодара из первых рук
  6. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях