В Сочи возобновили ремонт двух участков трассы А-147

Фото пресс-службы Упрдор «Черноморье»

С 1 октября введен реверс близ Батумского шоссе, а с 5 октября стартовали работы в районе поселка Вардане.

«Ввиду высокой интенсивности движения по федеральной трассе А-147 Джубга — граница с Абхазией было принято решение отложить срок начала работ на участке 159-161 км до начала октября. Работы стартовали 1 октября, на данный момент готовность объекта составляет 86%, и до наступления зимнего курортного сезона ремонт планируется завершить», — сообщили интернет порталу «Кубань 24» в пресс-службе ФКУ «Черноморье».

Сейчас дорожники сооружают свайные ростверки и подпорные стены.

С 5 октября возобновился ремонт на отрезке с 143-158 км. Планируется заменить 5 км водоотводных лотков и водопропускных труб. Также отремонтируют подпорные стены, восстановят бортовой камень и покрытие тротуаров.

До конца года вероятно введение до трех реверсивных участков движения. Дорожники планируют работать на участке до 28 декабря, после чего будет организован технологический перерыв и снятие всех реверсов на время новогодних каникул. Возобновят работы с 10 января, они продлятся по 30 апреля 2023 года. Затем запланирован перерыв на лето и возобновление ремонтов с 15 сентября с завершением всех работ в ноябре 2023 года.

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