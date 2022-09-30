В Сочи к концу октября планируют завершить ремонт участка трассы, поврежденного оползнем

Фото пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье»

Ремонт ведется на участке трассы А-147 Джубга – граница с Абхазией в районе села Головинка.

«Рабочие уже приступили к устройству слоев дорожной одежды и монтажу элементов обустройства. Дорожники заканчивают обустройство откосов, укладывают слои асфальта, устраивают новое ограждение», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ФКУ «Черноморье».

К концу октября планируется завершить все работы, снять реверсивное движение и сдать объект в эксплуатацию.

Данный участок трассы был поврежден в результате сильных осадков в сентябре-октябре 2021 года. Было разрушено покрытие и конструктивные элементы трасы.

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