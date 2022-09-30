В Сочи к концу октября планируют завершить ремонт участка трассы, поврежденного оползнем
Общество
30.09.2022 10:29
Ремонт ведется на участке трассы А-147 Джубга – граница с Абхазией в районе села Головинка.
«Рабочие уже приступили к устройству слоев дорожной одежды и монтажу элементов обустройства. Дорожники заканчивают обустройство откосов, укладывают слои асфальта, устраивают новое ограждение», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ФКУ «Черноморье».
К концу октября планируется завершить все работы, снять реверсивное движение и сдать объект в эксплуатацию.
Данный участок трассы был поврежден в результате сильных осадков в сентябре-октябре 2021 года. Было разрушено покрытие и конструктивные элементы трасы.
Читайте также: на участке дороги Темрюк — станица Фонталовская до весны перекроют движение.
Популярные новости
- Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
- Марина Овсянникова сбежала из-под домашнего ареста по делу о фейках о ВС РФ
- В Темрюкском районе рабочие в поле нашли «мину-лягушку» времен войны
- Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
- В Краснодаре 5 октября включат сирены, предупреждающие об опасности
- Объясняем.рф: ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации