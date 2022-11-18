В Сочи возле заведенного автомобиля нашли тело 31-летнего мужчины
Инцидент произошел рано утром 18 ноября на улице Пластунской около здания ГАИ.
Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, мужчина лежал на улице около заведенного автомобиля. На место вызвали скорую помощь. Приехавшие медики осмотрели тело и констатировали смерть.
«По факту обнаружения 31-летнего мужчины без признаков жизни на улице Пластунской в СО по Центральному округу Сочи СКР по краю начали проводить процессуальную проверку. В настоящее время на месте работает следователь. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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