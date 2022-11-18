Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодаре при падении из многоэтажки погиб 33-летний мужчина

Происшествия
18.11.2022 10:09
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-pri-padenii-iz-mnogoetazhki-pogib-33-letnij-muzhchina
В Краснодаре при падении из многоэтажки погиб 33-летний мужчина
Фото t.me/typodar

Несчастный случай произошел вечером 17 ноября в одной из многоэтажек на улице Восточно-Кругликовской.

О произошедшем сообщили в соцсетях местные жители. По их словам, мужчина выпал с одного из верхних этажей многоэтажки. На место вызвали скорую помощь. Медикам не удалось спасти пострадавшего, он скончался.

«По факту гибели 33-летнего местного жителя территориальный следственный отдел СКР по краю проводит доследственную проверку. Следователь проводит необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным источника в правоохранительных органах, на руках погибшего обнаружили следы от инъекций. Ранее его привлекали к уголовной ответственности за наркотики.

Читайте также: в Туапсинском районе мужчина выпал с высоты 10 этажа и выжил.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки
В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки
Как в Краснодарском военном училище имени Штеменко готовят шифровальщиков
Как в Краснодарском военном училище имени Штеменко готовят шифровальщиков
В Сочи произошел крупный пожар на территории стройплощадки
В Сочи произошел крупный пожар на территории стройплощадки
Трассу от Горячего Ключа до Сочи начнут строить в 2023 году
Трассу от Горячего Ключа до Сочи начнут строить в 2023 году
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Украинская ракета в Польше: делаем выводы
  2. Туроператоры открыли ранние продажи летних путевок в Краснодарский край на 2023 год
  3. В Анапе на Театральной площади установят сцену с LED-экраном, амфитеатр и зону патио
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. Снег накрыл около 90% территории России
  6. В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях