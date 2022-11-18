В Краснодаре при падении из многоэтажки погиб 33-летний мужчина

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Несчастный случай произошел вечером 17 ноября в одной из многоэтажек на улице Восточно-Кругликовской.

О произошедшем сообщили в соцсетях местные жители. По их словам, мужчина выпал с одного из верхних этажей многоэтажки. На место вызвали скорую помощь. Медикам не удалось спасти пострадавшего, он скончался.

«По факту гибели 33-летнего местного жителя территориальный следственный отдел СКР по краю проводит доследственную проверку. Следователь проводит необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным источника в правоохранительных органах, на руках погибшего обнаружили следы от инъекций. Ранее его привлекали к уголовной ответственности за наркотики.

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