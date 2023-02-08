В Сочи возбудили дело в отношении криминального авторитета, находящегося в международном розыске

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с полицейскими.

По данным следствия, 34-летний житель Сочи являлся лидером уголовно-преступной среды и был назначен «положенцем» за Адлерским районом. Согласно существующим негласным нормам и правилам, ему подчинялись все криминальные личности. В октябре 2022 года злоумышленника объявили в международный розыск — в составе организованной группы он вымогал у местного жителя участок земли за 3 млн рублей.

Возбудили уголовное дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: досрочное освобождение криминального авторитета Шакро Молодого опровергли правоохранители Кубани.