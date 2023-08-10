В Сочи восстановили водовод, из-за аварии на котором без воды остались жители более 40 улиц в двух районах

Крупный водовод, ранее поврежденный на пересечении улиц Чайковского и Гагарина, восстановлен.

Нештатная ситуация произошла в камере переключения магистральных водоводов диаметром 300 мм. В момент прорыва была временно подтоплена проезжая часть под мостом ДКП на пересечении Чайковского и Гагарина. На место нештатной ситуации незамедлительно прибыла необходимая техника. Воду из затопленного помещения с запорно-регулирующей арматурой откачали. Необходимые сварочные работы завершены.

В данный момент начался процесс наполнения системы. Стабилизировать подачу воды планируют к вечеру 10 августа, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал Сочи» в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», прорыв на магистральном водоводе на пересечении улиц Чайковского и Гагарина произошел 10 августа. Без воды остались жители более 40 улиц в Центральном и Хостинском районах.