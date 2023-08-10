Из-за порыва на магистральном водоводе без воды остались жители более 40 улиц в центре Сочи

Специалисты водоканала приступили к устранению прорыва на магистральном водоводе на пересечении улиц Чайковского и Гагарина.

Специалисты приступили к подготовительным работам. Они пройдут в крайне стесненных условиях, так как место прорыва находится в камере переключения магистральных сетей и необходимы сварочные работы. На время ремонта насосное оборудование местных насосных станций будет остановлено.

В сочинском водоканале отметили, что масштабного отключения питьевой воды не будет, однако перебои могут наблюдаться у жителей 44 улиц в центре города.

Завершить работы и полностью восстановить подачу воды планируют к концу дня 10 августа.

Для жителей организуют подвоз воды по заявкам, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал Сочи» в Telegram.

Читайте также: вечером 8 августа произошел порыв магистрального водовода диаметром 500 мм на улице Пластунской в Адлерском районе.