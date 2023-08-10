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Из-за порыва на магистральном водоводе без воды остались жители более 40 улиц в центре Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-poryva-na-magistralnom-vodovode-bez-vody-ostalis-zhiteli-bolee-40-ulits-v-tsentre-sochi
Из-за порыва на магистральном водоводе без воды остались жители более 40 улиц в центре Сочи
Фото t.me/wcups

Специалисты водоканала приступили к устранению прорыва на магистральном водоводе на пересечении улиц Чайковского и Гагарина.

Специалисты приступили к подготовительным работам. Они пройдут в крайне стесненных условиях, так как место прорыва находится в камере переключения магистральных сетей и необходимы сварочные работы. На время ремонта насосное оборудование местных насосных станций будет остановлено.

В сочинском водоканале отметили, что масштабного отключения питьевой воды не будет, однако перебои могут наблюдаться у жителей 44 улиц в центре города.

Завершить работы и полностью восстановить подачу воды планируют к концу дня 10 августа.

Для жителей организуют подвоз воды по заявкам, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал Сочи» в Telegram.

Читайте также: вечером 8 августа произошел порыв магистрального водовода диаметром 500 мм на улице Пластунской в Адлерском районе.

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