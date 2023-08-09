Прорыв магистрального водопровода в Сочи планируют ликвидировать до конца суток

Коммунальную аварию в Центральном районе города-курорта уже локализовали.

Благодаря переключению сетей водоснабжения удалось минимизировать зону отключения ресурса почти на 50%.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский отметил, что в устранении прорыва задействованы 20 человек и около 10 единиц техники. Помимо этого, жителей микрорайона уведомили о случившейся ситуации.

«Приняты все меры для оперативного ремонта на сетях и возобновления водоснабжения. Сейчас к десяти социально значимым объектам подвозят воду, также автоцистерны курсируют по заявкам от горожан», — сообщил глава города.

Сейчас выполняется перекладка аварийного участка. Ремонт хотят закончить до конца суток. Магистраль обеспечивает ряд улиц Центрального и Хостинского районов, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жители Центрального и Хостинского районов Сочи могут остаться без воды из-за аварии. Поздним вечером 8 августа произошел порыв магистрального водовода диаметром 500 мм на улице Пластунской.