В Сочи восстановили водоснабжение жителей Адлера после крупной аварии
Общество
21.07.2022 08:49
Ремонт прорыва на магистральном водоводе в Адлере произошел вечером 20 июля. Без воды на всю ночь остались 15 тыс. человек.
Утром 21 июля аварию полностью ликвидировали. Специалисты сочинского «Водоканала» устранили прорыв на 7 часов раньше заявленного времени, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».
По состоянию на 8:30 21 июля все насосное оборудование функционирует в штатном режиме, резервуары чистой питьевой воды заполнили. Вода поступает в магистральные сети и разводящие трубопроводы во все жилые массивы района.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», нештатная ситуация на крупном водоводе на улице Ленина в Адлерском районе оставила без воды 15 тыс. человек.
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