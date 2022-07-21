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В Сочи восстановили водоснабжение жителей Адлера после крупной аварии

Общество
21.07.2022 08:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-vosstanovili-vodosnabzhenie-zhitelej-adlera-posle-krupnoj-avarii
В Сочи восстановили водоснабжение жителей Адлера после крупной аварии
Фото ситуационного центра МУП Сочи "Водоканал"

Ремонт прорыва на магистральном водоводе в Адлере произошел вечером 20 июля. Без воды на всю ночь остались 15 тыс. человек.

Утром 21 июля аварию полностью ликвидировали. Специалисты сочинского «Водоканала» устранили прорыв на 7 часов раньше заявленного времени, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».

По состоянию на 8:30 21 июля все насосное оборудование функционирует в штатном режиме, резервуары чистой питьевой воды заполнили. Вода поступает в магистральные сети и разводящие трубопроводы во все жилые массивы района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», нештатная ситуация на крупном водоводе на улице Ленина в Адлерском районе оставила без воды 15 тыс. человек.

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