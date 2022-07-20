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В Сочи из-за аварии 15 тыс. человек останутся без воды

Происшествия
20.07.2022 21:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-iz-za-avarii-15-tys-chelovek-ostanutsya-bez-vody
В Сочи из-за аварии 15 тыс. человек останутся без воды
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Нештатная ситуация произошла на крупном водоводе по улице Ленина в Адлерском районе.

В связи с этим, воду частично отключат в 23:00 на улицах: Орбитовской, Медовой, Аэрофлотской, Белых Акаций, Фермерской, Ленина, Чкалова, Просвещения, Лазурной, Известинской и Прибрежной. Всего без воды временно останутся около 15 тыс. человек.

Завершить аварийно-восстановительные работы в Адлерском районе планируют к 6:00 21 июля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

После завершения ремонтных работ наполнение системы проведут в мягком режиме, чтобы избежать последующих порывов и гидроударов. Воду местным жителям подвезут при помощи спецтранспорта по заявкам, сообщили в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».

Жителей района попросили запастись водой. Оставить заявки на подвоз можно по телефону круглосуточной линии колл-центра: 444-05-05.

Читайте также: в Геленджике 20 июля воду подавали по графику из-за аварии на ТГВ.

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