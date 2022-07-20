В Сочи из-за аварии 15 тыс. человек останутся без воды
Нештатная ситуация произошла на крупном водоводе по улице Ленина в Адлерском районе.
В связи с этим, воду частично отключат в 23:00 на улицах: Орбитовской, Медовой, Аэрофлотской, Белых Акаций, Фермерской, Ленина, Чкалова, Просвещения, Лазурной, Известинской и Прибрежной. Всего без воды временно останутся около 15 тыс. человек.
Завершить аварийно-восстановительные работы в Адлерском районе планируют к 6:00 21 июля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
После завершения ремонтных работ наполнение системы проведут в мягком режиме, чтобы избежать последующих порывов и гидроударов. Воду местным жителям подвезут при помощи спецтранспорта по заявкам, сообщили в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».
Жителей района попросили запастись водой. Оставить заявки на подвоз можно по телефону круглосуточной линии колл-центра: 444-05-05.
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