В Геленджике 20 июля воду будут подавать по графику из-за аварии на ТГВ

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Авария произошла на Троицком групповом водопроводе. Из-за отключения насосов прекратилась подача воды.

Сейчас специалисты ведут аварийно-восстановительные работы. В связи с этим воду в Геленджике отключат 19 июля с 20:00. А 20 июля воду жителям курорта будут подавать по графику: с 6:00 до 8:00 и с 18:00 до 20:00.

Восстановить подачу воды в обычном режиме планируют с 21 июля.

Заявку на подвоз воды можно оставить по номеру: 2-10-33 (доб. 1), сообщает пресс-служба «Концессий водоснабжения».

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