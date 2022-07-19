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В Геленджике 20 июля воду будут подавать по графику из-за аварии на ТГВ

Происшествия
19.07.2022 19:35
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-iz-za-avarii-20-iyulya-vodu-podavat-po-grafiku
В Геленджике 20 июля воду будут подавать по графику из-за аварии на ТГВ
Фото pixabay.com

Авария произошла на Троицком групповом водопроводе. Из-за отключения насосов прекратилась подача воды.

Сейчас специалисты ведут аварийно-восстановительные работы. В связи с этим воду в Геленджике отключат 19 июля с 20:00. А 20 июля воду жителям курорта будут подавать по графику: с 6:00 до 8:00 и с 18:00 до 20:00.

Восстановить подачу воды в обычном режиме планируют с 21 июля.

Заявку на подвоз воды можно оставить по номеру: 2-10-33 (доб. 1), сообщает пресс-служба «Концессий водоснабжения».

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