Жители Новороссийска из-за аварии 2 дня будут получать воду по графику

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Авария произошла на Троицком групповом водопроводе 19 июля в 12:40. Перестали работать насосные агрегаты.

Сейчас специалисты ведут аварийно-восстановительные работы. В связи с аварией воду в Новороссийске (кроме зон № 1 и № 3) в ближайшие дни будут подавать по следующему графику:

19 июля : с 18:00 до 20:00;

: с 18:00 до 20:00; 20 июля: с 6:00 до 8:00 и с 18:00 до 20:00.

Возобновить подачу воды в обычном режиме планируют с 21 июля. Во время отключения воду жителям будут подвозить автоцистернами по заявкам, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» города Новороссийска.

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