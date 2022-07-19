Жители Новороссийска из-за аварии 2 дня будут получать воду по графику
Происшествия
19.07.2022 16:13
Авария произошла на Троицком групповом водопроводе 19 июля в 12:40. Перестали работать насосные агрегаты.
Сейчас специалисты ведут аварийно-восстановительные работы. В связи с аварией воду в Новороссийске (кроме зон № 1 и № 3) в ближайшие дни будут подавать по следующему графику:
- 19 июля: с 18:00 до 20:00;
- 20 июля: с 6:00 до 8:00 и с 18:00 до 20:00.
Возобновить подачу воды в обычном режиме планируют с 21 июля. Во время отключения воду жителям будут подвозить автоцистернами по заявкам, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» города Новороссийска.
Читайте также: Новороссийск и частично Геленджик 9 июля остались без воды из-за аварии на Троицком групповом водоводе.
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