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В Сочи восстановили водоснабжение 15 тыс. жителей Лазаревского района

Общество
25.11.2022 09:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-vosstanovili-vodosnabzhenie-15-tys-zhitelej-lazarevskogo-rajona
В Сочи восстановили водоснабжение 15 тыс. жителей Лазаревского района
Фото МУП Сочи «Водоканал»

Специалисты сочинского «Водоканала» 25 ноября завершили ремонт после аварии на магистральном водоводе в Дагомысе.

Бригады выполнили работы на сутки раньше планируемого срока. Технологи вывели насосное оборудование на штатные показатели.

Водоснабжение в домах более 15 тыс. жителей в Дагомысе, Волковке, Сергей-Поле, микрорайонах «Шаумяновка» и «Лазурный берег» полностью восстановлено, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», специалисты сочинского «Водоканала» 24 ноября выявили крупное развивающееся повреждение водовода диаметром 500 мм в районе Батумского шоссе. Для ремонта потребовалось перекрыть значительную часть трубопроводов и опустошить их. Планировалось завершить работы до конца суток 25 ноября.

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