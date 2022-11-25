В Сочи восстановили водоснабжение 15 тыс. жителей Лазаревского района
Общество
25.11.2022 09:47
Специалисты сочинского «Водоканала» 25 ноября завершили ремонт после аварии на магистральном водоводе в Дагомысе.
Бригады выполнили работы на сутки раньше планируемого срока. Технологи вывели насосное оборудование на штатные показатели.
Водоснабжение в домах более 15 тыс. жителей в Дагомысе, Волковке, Сергей-Поле, микрорайонах «Шаумяновка» и «Лазурный берег» полностью восстановлено, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», специалисты сочинского «Водоканала» 24 ноября выявили крупное развивающееся повреждение водовода диаметром 500 мм в районе Батумского шоссе. Для ремонта потребовалось перекрыть значительную часть трубопроводов и опустошить их. Планировалось завершить работы до конца суток 25 ноября.
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