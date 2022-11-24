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В Сочи несколько десятков тысяч жителей сутки проведут без воды из-за ремонта водовода

Происшествия
24.11.2022 18:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-neskolko-desyatkov-tysyach-zhitelej-sutki-provedut-bez-vody-iz-za-remonta-vodovoda
В Сочи несколько десятков тысяч жителей сутки проведут без воды из-за ремонта водовода
Фото МУП Сочи «Водоканал»

С перебоями в водоснабжении могут столкнуться жители поселков Дагомыс, Волковка, Сергей-Поле, микрорайонов «Шаумяновка» и «Лазурный берег».

Специалисты сочинского «Водоканала» 24 ноября выявили крупное развивающееся повреждение водовода диаметром 500 мм в Дагомысе в районе Батумского шоссе. Ситуация расценивается, как предкритическая. В ликвидации задействуют порядка 10 человек и пять единиц техники. При необходимости их число увеличат.

На время ремонта необходимо перекрыть значительную часть трубопроводов и опустошить их. Для этого с 21:00 остановят работу местных насосных станций.

В связи с этим перебои с питьевой водой могут испытывать десятки тысяч жителей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».

Стабилизировать водоснабжение планируются до конца суток 25 ноября.

Жителей Дагомыса, Волковки, Сергей-Поля, а также в микрорайонов «Шаумяновка» и «Лазурный берег» просят сделать максимально возможные запасы воды. Для населения организуют подвоз питьевой воды. Места дислокации автоцистерн будут меняться в соответствии с заявками. Оставить их можно по телефону 444 — 05 — 05.

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