В Новороссийске 7 микрорайонов проведут сутки без воды из-за переврезки водовода
Общество
23.11.2022 18:14
Работы на водоводе в Южном внутригородском районе планируют провести с 8:00 24 ноября до 3:00 25 ноября.
Об этом 23 ноября сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.
«На завтра с самого утра запланирована переврезка построенного водовода в Южном внутригородском районе», — написал Кравченко в Telegram.
На время работ подачу воды отключат в микрорайонах 3, 7, 9, 10, 14, 15 и 16. Кроме того, в зону отключения попадают школы № 10, 11, 19, 33, 63, 80, 81, «ОЛИМП», «НИКА», «НКРП», «АГУ», гимназия № 1 и детские сады № 7, 9, 12, 62.
Для жителей организуют подвоз питьевой воды.
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