В Кропоткине капитально отремонтировали разведочно-эксплуатационную скважину
В Кропоткине завершили ремонт скважины на улице Шаумяна, продолжаются работы по реконструкции канализационного коллектора.
К реконструкции коллектора приступили в 2019 году. В настоящее время на двух участках специалисты закончили земляные работы и начали демонтаж канализационных труб. Завершить работы планируют в 2023 году.
«Обновленный коллектор позволит обеспечить бесперебойный прием стоков от многоквартирных жилых домов и объектов обслуживания, расположенных в центральной части города. Услуги водоотведения улучшат почти у 20 тыс. человек. Все эти работы мы проводим за бюджетные средства», — сказал министр ТЭК и ЖКХ края Андрей Прошунин.
Системы водоснабжения и водоотведения в регионе обновляют ежегодно по поручению главы Кубани Вениамина Кондратьева, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
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