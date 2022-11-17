В Сочи восстановили поврежденный оползнем водовод в поселке Якорная Щель

Фото МУП Сочи «Водоканал»

Оползень повредил магистральный водовод в поселке Якорная Щель 16 ноября. В результате 14 населенных пунктов Лазаревского района остались без воды.

В настоящее время аварию ликвидировали. В восстановительных работах участвовали порядка 15 человек и 7 единиц техники.

Оборудование насосных станций работает в штатном режиме, начался процесс плавного наполнения систем водоснабжения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал». Стабилизировать подачу ресурса планируют до конца суток.

Перебои с водоснабжением могут наблюдаться в ряде домов поселков Якорная Щель, Беранда, Верхнее Буу, Вардане, Лоо, Горное Лоо, Уч-Дере, Дагомыс, Волковка, Сергей-Поле. Это касается и сел Детляжка, Нижняя Хобза, Верхнеармянское Лоо, а также микрорайона Лазурный.

Для жителей этих населенных пунктов организовали подвоз воды. Места дислокации автоцистерн корректируются по заявкам. Оставить их можно по телефону 444 – 05 – 05.

Одновременно с ликвидацией аварии в Якорной Щели сотрудники сочинского «Водоканала» модернизировали оборудование на водозаборном комплексе на реке Шахе в поселке Головинка. Также провели реконструкцию магистральных сетей на водопроводной насосной станции третьего подъема.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», оползень в поселке Якорная Щель серьезно повредил крупный водовод. Вырывающаяся под высоким давлением вода подтапливала территорию. Без оперативного вмешательства авария угрожала оставить без питьевой воды более 25 тыс. человек.