В Сочи восстановили подачу воды в микрорайон Министерские озера

Авария на магистральном водопроводе в Хостинском микрорайоне Сочи произошла 5 августа. В результате без воды остались жители микрорайона Министерские озера.

Рабочие МУП Сочи «Водоканал» вели работы в круглосуточном режиме. Утром 6 августа все абоненты были переключены на резервные линии водоснабжения. В настоящее время подача воды полностью восстановлена, сообщает ситуационный центр МУП Сочи «Водоканал».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария на сетях водоснабжения произошла по вине сторонней организации. Водопровод повредилии рабочие на экскаваторе. Сообщается, что работы не были согласованы с ресурсоснабжающей организацией.