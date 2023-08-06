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В Сочи восстановили подачу воды в микрорайон Министерские озера

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-vosstanovili-podachu-vody-v-mikrorajon-ministerskie-ozera
В Сочи восстановили подачу воды в микрорайон Министерские озера
Фото ситуационного центра МУП Сочи "Водоканал"

Авария на магистральном водопроводе в Хостинском микрорайоне Сочи произошла 5 августа. В результате без воды остались жители микрорайона Министерские озера.

Рабочие МУП Сочи «Водоканал» вели работы в круглосуточном режиме. Утром 6 августа все абоненты были переключены на резервные линии водоснабжения. В настоящее время подача воды полностью восстановлена, сообщает ситуационный центр МУП Сочи «Водоканал».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария на сетях водоснабжения произошла по вине сторонней организации. Водопровод повредилии рабочие на экскаваторе. Сообщается, что работы не были согласованы с ресурсоснабжающей организацией.

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