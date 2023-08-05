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Рабочие на экскаваторе повредили магистральный водопровод в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/rabochie-na-ekskavatore-povredili-magistralnyj-vodoprovod-v-sochi
Рабочие на экскаваторе повредили магистральный водопровод в Сочи
Фото t.me/wcups

Авария произошла 5 августа. Из-за этого жители Министерских озер в Хостинском районе могут столкнуться с перебоями воды.

«Жители ряда домов на улице Тепличной могут столкнуться с перебоями воды из-за строителей, повредивших магистральный водовод. В районе пролегающего здесь магистрального водовода сторонняя организация проводила несогласованные с ресурсоснабжающей организацией строительные работы и повредила водные коммуникации», — сообщили в Ситуационном центра водоканала.

Представители организации уже приступили к ликвидации прорыва. Завершить восстановление сети планируется к концу суток.

Кроме того, специалисты водоканала производят переключение местного населения на резервные линии.

С целью обеспечение местных жителей питьевой водой водоканалом Сочи будет организовано курсирование автоцистерн, места дислокации которых будут меняться по заявкам. Заявки можно оставлять по телефону круглосуточной линии колл-центра (8622) 444-05-05.

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