В Сочи восстановили переправу в поселке Каткова Щель, которую размыло во время дождя

Переправу через ручей Чухукт восстановили 24 февраля.

Из-за дождя временно был невозможен проезд к 12 частным домам в поселке Каткова Щель, в которых живут 40 человек, а также к 18 домам СНТ «Радуга», в которых никто не живет.

В мэрии Сочи сообщили о том, что 24 февраля переправа была восстановлена, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», участок дороги на улице Курганной в Лазаревском районе размыло горным ручьем Чухукт после сильных дождей 20 февраля. В результате повреждения проезжей части некоторые жители села Каткова Щель и садового товарищества «Радуга» оказались отрезаны от автомобильного сообщения.