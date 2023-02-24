В Сочи восстановили переправу в поселке Каткова Щель, которую размыло во время дождя
Общество
24.02.2023 12:34
Переправу через ручей Чухукт восстановили 24 февраля.
Из-за дождя временно был невозможен проезд к 12 частным домам в поселке Каткова Щель, в которых живут 40 человек, а также к 18 домам СНТ «Радуга», в которых никто не живет.
В мэрии Сочи сообщили о том, что 24 февраля переправа была восстановлена, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», участок дороги на улице Курганной в Лазаревском районе размыло горным ручьем Чухукт после сильных дождей 20 февраля. В результате повреждения проезжей части некоторые жители села Каткова Щель и садового товарищества «Радуга» оказались отрезаны от автомобильного сообщения.
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