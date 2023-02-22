В Сочи начали восстанавливать временную переправу в селе Каткова Щель
Происшествия
22.02.2023 13:27
Участок дороги на улице Курганной в Лазаревском районе размыло горным ручьем Чухукт после сильных дождей 20 февраля.
В результате повреждения проезжей части некоторые жители села Каткова Щель и садового товарищества «Радуга» оказались отрезаны от автомобильного сообщения. По данным МЧС, поврежденный автомобильный переезд через ручей вел к 12 жилым домам, в которых живет 40 человек.
«Приступили к восстановлению временной переправы в селе Каткова Щель. Завершить работы и возобновить движение транспорта планируют сегодня, 22 февраля, в течение дня», — сообщает МЦУ Сочи.
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