В Сочи начали восстанавливать временную переправу в селе Каткова Щель

Участок дороги на улице Курганной в Лазаревском районе размыло горным ручьем Чухукт после сильных дождей 20 февраля.

В результате повреждения проезжей части некоторые жители села Каткова Щель и садового товарищества «Радуга» оказались отрезаны от автомобильного сообщения. По данным МЧС, поврежденный автомобильный переезд через ручей вел к 12 жилым домам, в которых живет 40 человек.

«Приступили к восстановлению временной переправы в селе Каткова Щель. Завершить работы и возобновить движение транспорта планируют сегодня, 22 февраля, в течение дня», — сообщает МЦУ Сочи.

Читайте также: в Сочи на участок федеральной трассы сошел оползень. Активизация оползневого процесса и подвижка грунта с последующей просадкой части дорожного полотна произошла на 115 км дороги А-147 Джубга — Сочи около поселка Волконка Лазаревского района.