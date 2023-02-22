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В Сочи начали восстанавливать временную переправу в селе Каткова Щель

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-nachali-vosstanavlivat-vremennuyu-perepravu-v-sele-katkova-shhel
В Сочи начали восстанавливать временную переправу в селе Каткова Щель
Фото пресс-службы администрации Сочи

Участок дороги на улице Курганной в Лазаревском районе размыло горным ручьем Чухукт после сильных дождей 20 февраля.

В результате повреждения проезжей части некоторые жители села Каткова Щель и садового товарищества «Радуга» оказались отрезаны от автомобильного сообщения. По данным МЧС, поврежденный автомобильный переезд через ручей вел к 12 жилым домам, в которых живет 40 человек.

«Приступили к восстановлению временной переправы в селе Каткова Щель. Завершить работы и возобновить движение транспорта планируют сегодня, 22 февраля, в течение дня», — сообщает МЦУ Сочи.

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