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В Сочи восстановили движение транспорта в районе Мацесты после затопления дорог

Происшествия
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В Сочи восстановили движение транспорта в районе Мацесты после затопления дорог
Фото t.me/officialsochi

Об этом сообщил вице-мэр города-курорта Вадим Снигирев. Ранее движение автомобилей в районе Мацесты было сильно затруднено из-за подтоплений.

Уровень воды в реке Мацеста резко поднялся рано утром 14 июня после сильного дождя. Вышедшая из берегов вода подтопила дороги и дворы на ближайших улицах.

«Дороги по Мацестинскому микрорайону в рабочем состоянии. Движение на 100% не перекрыто», — рассказал Снигирев.

По его словам, сейчас в районе подтопления есть сложности, связанные с повреждением городской инфраструктуры — сетей газо- и электроснабжения.

В результате происшествия никто не пострадал. Мэр Сочи Алексей Копайгородский поручил устранить все последствия от разгула стихии в течение суток. Специалисты уже приступили к аварийно-восстановительным работам, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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