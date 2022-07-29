В Сочи водолазы возобновили поиск людей, унесенных в море горной рекой
Происшествия
29.07.2022 14:26
Во время залповых ливней 24 июня река унесла в море два автомобиля с туристами из Ставропольского края в районе поселка Зубова Щель. Одного мужчину удалось спасти, тела двух женщин обнаружили в море. Еще четверо числятся пропавшими без вести. В числе пропавших — трое детей.
Спасатели возобновили активные поиски 29 июля. В настоящее время водолазы работают в устье реки Чемитоквадже, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в районе поселка Зубова Щель 24 июня потоком воды реки Чемитоквадже в море унесло два легковых автомобиля с людьми. В машинах находились семь человек. Одного мужчину удалось спасти, позднее были обнаружены тела двух женщин. Для поиска еще четверых пострадавших, среди которых трое детей, спасатели задействовали наземные отряды, катера и вертолет.
Активную фазу поисков завершили 4 июля, продолжить поиск планировали после штормов.
Популярные новости
- В Апшеронском районе спасатели ночью вывели из леса женщину и семеро детей
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- В аэропорту Сочи планируют построить второй терминал
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
- СМИ: Heinz продаст российский бизнес по производству детского питания
ТОП 5 НОВОСТЕЙ