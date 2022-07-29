В Сочи водолазы возобновили поиск людей, унесенных в море горной рекой

Видео пресс-службы ЮРПСО МЧС России

Во время залповых ливней 24 июня река унесла в море два автомобиля с туристами из Ставропольского края в районе поселка Зубова Щель. Одного мужчину удалось спасти, тела двух женщин обнаружили в море. Еще четверо числятся пропавшими без вести. В числе пропавших — трое детей.

Спасатели возобновили активные поиски 29 июля. В настоящее время водолазы работают в устье реки Чемитоквадже, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в районе поселка Зубова Щель 24 июня потоком воды реки Чемитоквадже в море унесло два легковых автомобиля с людьми. В машинах находились семь человек. Одного мужчину удалось спасти, позднее были обнаружены тела двух женщин. Для поиска еще четверых пострадавших, среди которых трое детей, спасатели задействовали наземные отряды, катера и вертолет.

Активную фазу поисков завершили 4 июля, продолжить поиск планировали после штормов.