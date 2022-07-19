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В Сочи поиски унесенных в море туристов продолжатся после штормов

Общество
19.07.2022 17:22
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-poiski-unesennyh-v-more-turistov-prodolzhatsya-posle-shtormov
Видео канала «Кубань 24»

Спасатели ждут, когда поменяется рельеф дна. Как сообщили в МЧС, с момента трагедии прошло три недели, и шансов найти людей живыми практически нет.

«Есть предположение, что они находятся под выносным грунтом в устье реки, и люди могут находиться внутри. Также существует вероятность того, что людей могло унести морским течением в северном направлении в сторону Новороссийска. Практика, к сожалению, нам подсказывает, что надежды найти живых уже нет», — сказал заместитель начальника ЮРПСО МЧС России Юрий Беляков.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в районе поселка Зубова Щель 24 июня потоком воды реки Чемитоквадже в море унесло два легковых автомобиля с людьми. Произошло это из-за залповых ливней. В машинах находились семь человек. Одного мужчину удалось спасти, позднее были обнаружены тела двух женщин. Для поиска еще четверых пострадавших, среди которых трое детей, спасатели задействовали наземные отряды, катера и вертолет.

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