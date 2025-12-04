В Сочи водитель посреди дороги потерял розовый чемодан с 400 тыс. рублей внутри

Мужчина ехал на автомобиле по городу-курорту и не заметил, как из его багажника выпал чемодан с вещами.

Обнаружив потерю, житель Сочи обратился в полицию. Правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения и установили, что упавший на проезжую часть чемодан убрал с дороги неизвестный мужчина.

Подозреваемого задержали в тот же день. Выяснилось, что задержанный решил вернуться к оставленному на обочине чемодану и открыл его. Внутри он обнаружил 400 тыс. рублей, деньги мужчина забрал, а чемодан выкинул на одной из улиц города.

Пачку денег неравнодушный прохожий скотчем приклеил ко дну тумбочки у себя дома. Полицейские изъяли похищенное и вернули владельцу. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о краже. Ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Сочи бездомный приезжий украл утюг и кофемолку, чтобы подарить женщинам. Злоумышленник попал в дом через окно, но деньги и драгоценности он искать не стал.

Подпишись, здесь всегда интересно.