Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Сочи бездомный приезжий украл утюг и кофемолку, чтобы подарить женщинам

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-bezdomnyj-priezzhij-ukral-utyug-i-kofemolku-chtoby-podarit-zhenshhinam
В Сочи бездомный приезжий украл утюг и кофемолку, чтобы подарить женщинам
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В Хостинском районе Сочи приезжий без определенного места жительства обокрал квартиру на первом этаже.

Злоумышленник попал в дом через окно, но деньги и драгоценности он искать не стал. Выбор пал на утюг, блендер и кофемолку. Общую стоимость украденного оценили в 7 тыс. рублей.

Сотрудники районного отдела уголовного розыска оперативно задержали 55-летнего подозреваемого. Оказалось, что он приехал из Ростовской области и находился в Сочи без определенного места жительства. Похищенную бытовую технику мужчина подарил знакомым женщинам.

В отношении ростовчанина возбудили уголовное дело. Ему грозит до шести лет тюрьмы, сообщили в официальном Telegram-канале УВД по Сочи.

Читайте также: в Адлере мужчина украл телефон у ребенка и пытался заложить его в ломбард.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях