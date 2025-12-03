В Сочи бездомный приезжий украл утюг и кофемолку, чтобы подарить женщинам

В Хостинском районе Сочи приезжий без определенного места жительства обокрал квартиру на первом этаже.

Злоумышленник попал в дом через окно, но деньги и драгоценности он искать не стал. Выбор пал на утюг, блендер и кофемолку. Общую стоимость украденного оценили в 7 тыс. рублей.

Сотрудники районного отдела уголовного розыска оперативно задержали 55-летнего подозреваемого. Оказалось, что он приехал из Ростовской области и находился в Сочи без определенного места жительства. Похищенную бытовую технику мужчина подарил знакомым женщинам.

В отношении ростовчанина возбудили уголовное дело. Ему грозит до шести лет тюрьмы, сообщили в официальном Telegram-канале УВД по Сочи.

