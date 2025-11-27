В Адлере мужчина украл телефон у ребенка и пытался заложить его в ломбард

Правоохранители задержали 23-летнего жителя Адлера, пытавшегося продать украденный смартфон стоимостью 40 тыс. рублей.

По версии следствия, ребенок в Адлере оставил на скамейке смартфон, после чего пошел играть. В это время мужчина похитил гаджет и направился в ломбард, чтобы его заложить. Однако клиент вызвал подозрения у сотрудницы комиссионного магазина, из-за чего она отказалась принимать явно краденый телефон.

Полицейские оперативно установили личность злоумышленника по камерам видеонаблюдения. Им оказался 23-летний местный житель. Мужчину задержали, телефон стоимостью 40 тыс. рублей изъяли и вернули владельцам. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УВД по Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

