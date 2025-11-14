В Краснодаре внучка «списала» у бабушки 700 тыс. рублей, играя на ее телефоне

В полицию Краснодара обратилась 66-летняя местная жительница, у которой пропало со счета более 736 тыс. рублей.

По данным правоохранителей, женщина была в гостях у своей 9-летней внучки и дала ей свой мобильный телефон, чтобы девочка могла поиграть. Позже пенсионерка получила смс-уведомление о блокировке банковской карты из-за подозрительной активности. А уже в банке она узнала, что с ее расчетного счета списали более 736 тыс. рублей.

Оказалось, что когда девочка играла в приложении «таблица умножения», на экране появилось рекламное окно. Девочка нажала на него более 10 раз. Это привело к списанию денег со счета.

По факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Краснодару.

