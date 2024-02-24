В Сочи водитель насмерть сбил пенсионерку и скрылся с места аварии

ДТП произошло 23 февраля около 18:50 в микрорайоне Мацеста на улице Чекменева.

По предварительным данным, неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил пожилую женщину, переходившую дорогу по ходу движения машины, после чего скрылся.

По сообщениям очевидцев, прибывшие медики скорой помощи пытались реанимировать женщину, но она скончалась на месте происшествия.

Водителя ищут, личность погибшей устанавливается, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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