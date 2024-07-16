Водитель маршрутки угрожал изнасиловать и убить пассажирку в Сочи
Инцидент произошел на днях на конечной остановке маршрутки № 87Н «Леселидзе — Метелева».
Женщина рассказала в соцсетях, что в тот день она спросила у водителя, во сколько отправление автобуса. На этот вопрос водитель автобуса отреагировал агрессивно и ответил ей потоком угроз и агрессией.
В Муниципальном центре управления Сочи рассказали, что о подобных случаях некорректного поведения водителей можно сообщать на единую горячую линию по телефону +79186652665, с указанием даты, времени, названия остановки, номера маршрута и номера транспортного средства.
«По факту выявленной публикации в УВД по городу Сочи назначено проведение проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и дана правовая оценка действиям мужчины», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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