Водитель маршрутки угрожал изнасиловать и убить пассажирку в Сочи

Инцидент произошел на днях на конечной остановке маршрутки № 87Н «Леселидзе — Метелева».

Женщина рассказала в соцсетях, что в тот день она спросила у водителя, во сколько отправление автобуса. На этот вопрос водитель автобуса отреагировал агрессивно и ответил ей потоком угроз и агрессией.

В Муниципальном центре управления Сочи рассказали, что о подобных случаях некорректного поведения водителей можно сообщать на единую горячую линию по телефону +79186652665, с указанием даты, времени, названия остановки, номера маршрута и номера транспортного средства.

«По факту выявленной публикации в УВД по городу Сочи назначено проведение проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и дана правовая оценка действиям мужчины», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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