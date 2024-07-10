В МЦУ Краснодара объяснили, почему в трамваях не работают кондиционеры в жару

С начала июля в краевой столице установилась аномальная жара. Столбики термометров достигают отметки в +40 °С.

При этом жители города в социальных сетях часто жалуются на то, что в городских трамваях не работают кондиционеры, даже в новых. Из-за этого в общественном транспорте создаются невыносимые условия для пассажиров.

Сложившуюся ситуацию для в Муниципального центра управления Краснодара прокомментировали в МУП «КТТУ».

«Конечно, при таких температурах система кондиционирования не всегда справляется с нагрузками», — рассказала глава пресс-службы «КТТУ» Надежда Постовая.

Она уточнила, что кондиционеры работают только в тех трамваях и троллейбусах, где есть специальный знак «Снежинки».

Сообщить о неработающем кондиционере в общественном транспорте можно на горячую линию: 8 (861) 218-99-18 или по номеру +79039450101 (доступен только WhatsApp), сообщает Муниципальный центр управления Краснодара.

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