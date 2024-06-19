Куда звонить, если в общественном транспорте Краснодара не работает кондиционер

Вторую неделю подряд в Краснодаре температура воздуха днем превышает +30 °С. По словам местных жителей, во время жары кондиционеры работают не во всем городском транспорте.

«Мы стоим на остановке на улице Ставропольской уже 20 минут. За это время здесь проехали 10 трамваев — 6 новых и 4 старых. В первых работали кондиционеры, во вторых — были открыты все окна», — рассказывает корреспондент «Кубань 24» Виктория Саввина.

В «КТТУ» утверждают, что там закупают новые трамваи с кондиционерами.

«Если брать трамваи, их у нас 289 единиц. Из них оборудованы кондиционерами 104, и это составляет 36%. Когда закупается новый подвижной состав, в техническом задании прописывается требование к оборудованию — обязательно с кондиционерами», — сообщает главный инженер МУП «КТТУ» Геннадий Фролов.

Существует стандарт, согласно которому водитель обязан включить кондиционер по первому требованию пассажиров. Если просьбу проигнорировали, можно обратиться на горячую линию «КТТУ» или в WhatsApp по номеру: 8 (988) 461-95-32. Важно сообщить полную информацию: дату, время поездки и номер маршрута.

Проблема с кондиционерами есть и у автобусов. Наличие и работа кондиционера в салоне транспорта прописана в договорах мэрии с перевозчиками, за несоблюдение которых предусмотрены штрафы. Однако старый автопарк под них не попадает.

«Автобусы, которые производились 7-10 лет назад, технически не готовы к установке кондиционеров. Там нет дополнительной проводки и нет просто крепления, чтобы их установить», — объясняет президент Союза транспортников Кубани Иван Петров.

Потому каждый год, по мере обновления парка, Краснодар все больше пополняется и транспортом с кондиционерами.