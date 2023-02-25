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В Сочи водитель легковушки сбил подростка и скрылся с места ДТП

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-voditel-legkovushki-sbil-podrostka-i-skrylsya-s-mesta-dtp
В Сочи водитель легковушки сбил подростка и скрылся с места ДТП
Фото пресс-службы ГИБДД УВД по Сочи

Авария, в которой пострадала 15-летняя девушка, произошла 24 февраля в 18:40 на улице Батха в районе дома № 32.

По предварительным данным, неизвестный водитель сбил подростка 2007 года рождения на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся.

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, сообщает пресс-служба ГИБДД УВД по Сочи в Telegram.

Всех, кто обладает какой-либо информацией по этому ДТП, просят обратиться по телефону 268-00-03 либо по электронной почте.

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