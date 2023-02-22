Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Иномарка насмерть сбила пенсионерку на проспекте Ленина в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/inomarka-nasmert-sbila-pensionerku-na-prospekte-lenina-v-novorossijske
Иномарка насмерть сбила пенсионерку на проспекте Ленина в Новороссийске
Фото "Новороссийский рабочий"

Смертельное ДТП произошло 22 февраля около 7:00 на проспекте Ленина.

По предварительным данным, 69-летний водитель Hyundai Solaris сбил 76-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода, рассказал интернет-порталу «Кубань 24» заместитель начальника отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

В результате аварии женщина скончалась до приезда скорой, водитель легковушки не пострадал. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Читайте также: пьяный водитель вылетел на тротуар и сбил 11-летнего мальчика в Ейском районе.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
При крушении сухогруза в море около Новороссийска погиб моряк
При крушении сухогруза в море около Новороссийска погиб моряк
В районе Новороссийска в море на две части переломился сухогруз
В районе Новороссийска в море на две части переломился сухогруз
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
Движение на Крымском мосту перекрыли из-за смертельной аварии
Движение на Крымском мосту перекрыли из-за смертельной аварии
МЧС: всех 11 членов экипажа сухогруза, терпящего бедствие в районе Новороссийска, спасли
МЧС: всех 11 членов экипажа сухогруза, терпящего бедствие в районе Новороссийска, спасли
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Год санкций на фоне СВО. Ожидание vs реальность
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  4. В Краснодаре 23 февраля временно закроют движение на участке улицы Буденного
  5. В Сочи на участок федеральной трассы сошел оползень
  6. Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
Прямой эфир
Мы в соцсетях