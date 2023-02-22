Иномарка насмерть сбила пенсионерку на проспекте Ленина в Новороссийске
Происшествия
22.02.2023 13:31
Смертельное ДТП произошло 22 февраля около 7:00 на проспекте Ленина.
По предварительным данным, 69-летний водитель Hyundai Solaris сбил 76-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода, рассказал интернет-порталу «Кубань 24» заместитель начальника отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.
В результате аварии женщина скончалась до приезда скорой, водитель легковушки не пострадал. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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