Пьяный водитель вылетел на тротуар и сбил 11-летнего мальчика в Ейском районе
Происшествия
17.02.2023 12:12
ДТП, в котором пострадал ребенок, произошло 16 февраля около 16:00 на улице Октябрьской в станице Должанской.
По предварительным данным, 46-летний водитель ВАЗ-2107 превысил скорость движения и не справился с управлением. Автомобиль вылетел на тротуар и сбил 11-летнего мальчика. После этого легковушка врезалась в забор.
Медосвидетельствование подтвердило, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В результате ДТП ребенка госпитализировали с травмами. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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