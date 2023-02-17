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Пьяный водитель вылетел на тротуар и сбил 11-летнего мальчика в Ейском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyanyj-voditel-vyletel-na-trotuar-i-sbil-11-letnego-malchika-v-ejskom-rajone
Пьяный водитель вылетел на тротуар и сбил 11-летнего мальчика в Ейском районе
Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

ДТП, в котором пострадал ребенок, произошло 16 февраля около 16:00 на улице Октябрьской в станице Должанской.

По предварительным данным, 46-летний водитель ВАЗ-2107 превысил скорость движения и не справился с управлением. Автомобиль вылетел на тротуар и сбил 11-летнего мальчика. После этого легковушка врезалась в забор.

Медосвидетельствование подтвердило, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП ребенка госпитализировали с травмами. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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