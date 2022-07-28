В Сочи водитель автомобиля сбил пенсионера и скрылся

Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарском краю

ДТП произошло 27 июля примерно в 19:00 на улице Мира.

По предварительным данным, водитель наехал на 66-летнего мужчину. Пенсионер переходил дорогу не по пешеходному переходу. После ДТП машина скрылась, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарском краю.

В результате происшествия пешеход получил различные травмы. Его доставили в больницу. Сейчас правоохранители устанавливают личность водителя.

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