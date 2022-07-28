В Сочи водитель автомобиля сбил пенсионера и скрылся
Происшествия
28.07.2022 13:23
ДТП произошло 27 июля примерно в 19:00 на улице Мира.
По предварительным данным, водитель наехал на 66-летнего мужчину. Пенсионер переходил дорогу не по пешеходному переходу. После ДТП машина скрылась, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарском краю.
В результате происшествия пешеход получил различные травмы. Его доставили в больницу. Сейчас правоохранители устанавливают личность водителя.
Читайте также: в Анапе в мужчину на лавочке чудом не влетел автомобиль.
Популярные новости
- Как в Краснодарском крае изменятся платежки за газ с 1 августа 2022 года
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- В Ейском районе полицейские доставили в больницу роженицу, не знавшую дорогу в роддом
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
- Краснодарский рэпер PLC призвал поддержать благотворительный фонд «Открытая среда»
ТОП 5 НОВОСТЕЙ