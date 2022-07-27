Родился в рубашке: в Анапе в мужчину на лавочке чудом не влетел автомобиль
Происшествия
27.07.2022 18:44
ДТП произошло утром 27 июля на улице Терской — неуправляемый автомобиль вылетел на тротуар. По счастливой случайности никто не пострадал.
Водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением, и на скорости летел в сторону лавочки, на которой сидел мужчина. Однако автомобиль въехал в дерево, оно приняло на себя удар и затормозило машину. Сидящий на лавочке мужчина не пострадал, как и водитель отечественной легковушки.
По словам очевидцев, машина выехала на тротуар из-за того, что водитель засмотрелся на девушку, пишет «Анапское Черноморье».
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