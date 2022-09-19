В Сочи во время шторма в море утонул мужчина
Происшествия
19.09.2022 20:13
Несчастный случай произошел 19 сентября на одном из пляжей в Адлерском районе города-курорта.
О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, двое мужчин пошли купаться во время шторма в районе Адлерского железнодорожного вокзала и через минуту их начало накрывать волнами.
Одному из отдыхающих удалось выбраться на берег. Ко второму мужчине на помощь поспешили спасатели и с помощью очевидцев вытащили его на берег. Мужчина был уже мертв. Он кончался в море, предположительно, от удара о буну. Прибывшие на место происшествия медики зафиксировали смерть.
Информация о личности погибшего уточняется.
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