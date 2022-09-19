Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Сочи во время шторма в море утонул мужчина

Происшествия
19.09.2022 20:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-vo-vremya-shtorma-v-more-utonul-muzhchina
В Сочи во время шторма в море утонул мужчина
Кадр из видео t.me/chp_sochi

Несчастный случай произошел 19 сентября на одном из пляжей в Адлерском районе города-курорта.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, двое мужчин пошли купаться во время шторма в районе Адлерского железнодорожного вокзала и через минуту их начало накрывать волнами.

Одному из отдыхающих удалось выбраться на берег. Ко второму мужчине на помощь поспешили спасатели и с помощью очевидцев вытащили его на берег. Мужчина был уже мертв. Он кончался в море, предположительно, от удара о буну. Прибывшие на место происшествия медики зафиксировали смерть.

Информация о личности погибшего уточняется.

Читайте также: в Новороссийске нетрезвый парень утонул в море во время шторма.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В сети появился фейк о запрете проезда по Крымскому мосту для военнообязанных
В сети появился фейк о запрете проезда по Крымскому мосту для военнообязанных
В Краснодарском крае неизвестный водитель сбил на трассе 16 диких кабанов и скрылся
В Краснодарском крае неизвестный водитель сбил на трассе 16 диких кабанов и скрылся
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
МЧС: в Краснодарском крае 18 сентября ожидается сильная жара +39°C
МЧС: в Краснодарском крае 18 сентября ожидается сильная жара +39°C
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В мэрии Краснодара ответили на флэшмоб горожан, требующих свою долю городского бюджета
  2. К 229-летию Краснодара на Городской площади повесили главный праздничный баннер
  3. Отпуск в бархатный сезон: что выбрать?
  4. В Краснодарском крае будут судить велосипедиста, пытавшегося ночью изнасиловать девушку на улице
  5. В Мезмае пенсионерка сорвалась с обрыва и упала на камни
  6. Ростовский «Горизонт» требует от краснодарских компаний 3,5 млн рублей за использование слова «горизонт»
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях